Особый статус для Донбасса: стало известно, что думают украинцы

Большинство украинцев не поддерживают предоставление "особого статуса" для Донбасса.

Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра Разумкова.

Большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 26% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (63% ее не поддерживают, поддерживают - 17%).

В то же время, когда речь идет о политическом будущем так называемых "ДНР" и "ЛНР", большинство граждан Украины (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше. 13,5% респондентов считают, что эти территории должны получить больше независимости от Киева, еще 10% выступают за их автономию в составе Украины. За независимость "республик" боевиков выступают 3%, еще столько же - за их вхождение в состав России.

Также общественное мнение отвергает возможную амнистию боевиков на Донбассе (не поддерживают 59%, поддерживают - 18%). Непопулярна у украинцев также идея предоставления русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают - 29,5%).



Как сообщал "Апостроф", руководство российско-оккупационных войск на Донбассе приняло решение ускорить "паспортизацию" личного состава войск боевиков.