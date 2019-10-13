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Эти дети точно не сдадут Украину: в сети показали впечатляющее фото одной из школ

воскресенье, 13 октября 2019, 03:34
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В сети появился рассказ об украинской патриотической школе, ученики которой ходят в семьи детей-инвалидов как бесплатные репетиторы.

Об этом на своей странице в Twitter пишет пользователь под ником "Люте Каченя".

"Сегодня был на одном из мероприятий, придуманном старшеклассниками школы, где учился сын. Сегодня 12 старшачков пошли в семьи детей-инвалидов, как бесплатные репетиторы. Эти дети точно Украину не сдадут! Вот фотография со школы. Родители попросили фото детей не выставлять. Я их понимаю", – пишет пользователь.

На опубликованном фото можно увидеть, что на стене школы изображены бойцы войны на Донбассе на фоне картин боевых действий, в том числе, Донецкого аэропорта.

В комментариях пользователь также добавляет, что эта школа была единственной русскоязычной в городе до 2014 года.

"Помню, как там дети в спортзале масксетки плели ночами, а утром на уроки шли… Школа напротив военкомата. Когда оттуда добровольцы ехали – дети выходили угощать их вкусностями", – отмечает автор поста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Евпатории (аннексированный Российской Федерацией Крым) устроили очередную милитаристскую акцию с детьми, на что бурно отреагировали в сети.

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