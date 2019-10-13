В США опубликовали исторические фото ядерной ракеты, которая могла ударить по Москве

В сети показали как выглядели межконтинентальные баллистические ракеты, которые были способны доставлять ядерные заряды на расстояние в тысячи километров.

Одна из таких была на вооружении США и носила название LGM-118A Peacekeeper. Вместе с ней была разработана и сверхточная система навигации, которую называли "мозгом ракеты".

Как сообщают западные издания, благодаря такой системы навигации это было "поистине высокоточное оружие".

Навигационная система была основана на технологии системы наведения, установленной в баллистической ракете Minuteman II. Сам модуль состоял из 19 тысяч деталей. Он обеспечивал ракете MX Peacekeeper круговое вероятное отклонение на расстояние до 40 метров. Считается, что это была самая точная инерциальная навигационная система из когда-либо созданных.

В 1989 году один акселерометр, который использовали в системе навигации, стоил 300 тысяч долларов, а на его изготовление ушло шесть месяцев.

Напомним, что Государственный департамент и Конгресс США завершили необходимые процедуры для продажи Украине новой партии противотанковых систем Javelin.