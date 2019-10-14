Марш УПА в Киеве: опубликованы эксклюзивные фото с дрона

В понедельник, 14 октября в Киеве прошел торжественный марш в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА) под названием "Защитим украинскую землю".

Снимки шествия с высоты птичьего полета опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Участники марша собрались возле памятника Тарасу Шевченко. После торжественного митинга начался поход по центральным улицам столицы.

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По приблизительным подсчетам организаторов, в акции принимали участие более 10 тысяч человек. Среди участников были многочисленные представители националистических партий и организаций, однако над колоннами развевались только национальные сине-желтые флаги и красно-черные знамена УПА.

Во время марша, который проходил под лозунгом "Защитим украинскую землю", националисты выразили свой протест против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", а также против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Харькове вандалы осквернили памятник героям Украинской повстанческой армии.