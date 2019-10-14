Прорываются к "бандеровцам": сеть впечатлило видео с огромными очередями на блокпосту на Донбассе

Пользователей сети удивили очереди на блокпосту Донбасса, чтобы проехать к боевикам так называемой ДНР.

Об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

По его словам, много желающих проехать на подконтрольную территорию, навстречу фашистам, геноциду русского населения и прочим ужасам.

Очередь на блокпосту ДНР из желающих проехать на подконтрольную территорию, навстречу фашистам, геноциду русского населения и прочим ужасам.



Жители Донбасса не видят угрозы в Украине. Квазиреспублики целиком построены на лжи и только мешают людям нормально жить. pic.twitter.com/9XoG4KmCsz — Денис Казанський (@den_kazansky) October 13, 2019





"Жители Донбасса не видят угрозы в Украине. Квазиреспублики целиком построены на лжи и только мешают людям нормально жить", - написал Казанский.

Пользователи сети также прокомментировали ажиотаж на Донбассе. Многие даже с юмором отнеслись к ситуации.

Как сообщал "Апостроф", журналист и блогер Денис Казанский напомнил о заявлениях некоторых главарей боевиков так называемой ДНР, которые в 2014 году отказывались называть себя сепаратистами.