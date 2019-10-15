RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 октября

07:35
В Украине из отделения полиции сбежал опасный преступник: фото
06:59
Популярный курорт Кирилловка "атаковали" необычные черви: видео
06:54
В Киеве подросток с компанией устроил пьяный дебош и попытался сбежать от "копов" на авто: фото
06:20
Жара до +24: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом
05:05
Превратили в помойку: появились грустные фото из Крыма
03:10
В NASA сделали неожиданное заявление о следах жизни на Марсе
02:07
Не убегает даже во время обстрелов: сеть растрогало фото необычного "друга" бойцов ВСУ
01:22
Ученым впервые удалось оживить мертвый мозг
00:10
В Киеве произошло смертельное ЧП у озера: фото с места трагедии

14 октября

23:13
После комы и года лечения: в сети показали фото украинского героя с Донбасса
22:52
Украина одержала неожиданную победу над Россией в ООН
22:26
Суд принял новое решение по ночной продаже алкоголя в Киеве: что будет
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не убегает даже во время обстрелов: сеть растрогало фото необычного "друга" бойцов ВСУ

вторник, 15 октября 2019, 02:07
переглянути новину українською
Рыжий кот Игорь на позициях ВСУ Фото: Facebook

Неподалеку от Авдеевской промзоны на передовой у украинских военнослужащих есть необычный друг - рыжий кот по прозвищу Игорь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщество "Вернись живим" в Facebook.

Местные военнослужащие считают, что кот получил контузию и частично или полностью утратил слух вследствие одного из обстрелов со стороны противника.

"А это Игорь. Он контуженный", - заметил пехотинец, который несет службу на этих позициях.

Он также рассказал, что кот спит вместе с военными и часто кутается в спальные мешки вместе с ними. Кот Игорь не боится обстрелов и никогда не уходит в период обострения на позициях.

"Кот не убегает в подвал во время обстрелов и всегда послушно ждет, пока его люди дадут достойный ответ боевикам", - пишут в сообществе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фотографии военнослужащих украинской армии на передовой с домашними питомцами – котами.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: