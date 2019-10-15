Не убегает даже во время обстрелов: сеть растрогало фото необычного "друга" бойцов ВСУ

Неподалеку от Авдеевской промзоны на передовой у украинских военнослужащих есть необычный друг - рыжий кот по прозвищу Игорь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщество "Вернись живим" в Facebook.

Местные военнослужащие считают, что кот получил контузию и частично или полностью утратил слух вследствие одного из обстрелов со стороны противника.

"А это Игорь. Он контуженный", - заметил пехотинец, который несет службу на этих позициях.

Он также рассказал, что кот спит вместе с военными и часто кутается в спальные мешки вместе с ними. Кот Игорь не боится обстрелов и никогда не уходит в период обострения на позициях.

"Кот не убегает в подвал во время обстрелов и всегда послушно ждет, пока его люди дадут достойный ответ боевикам", - пишут в сообществе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фотографии военнослужащих украинской армии на передовой с домашними питомцами – котами.