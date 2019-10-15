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Объявлена в розыск в США: со скандальной россиянкой случились неприятности в Беларуси

вторник, 15 октября 2019, 19:15
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В Минске по запросу США задержали россиянку Анну Богачеву, которая находится под санкциями Вашингтона из-за "вмешательства" в американские выборы 2016 года.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В то же время, посольство РФ в Беларуси заявило, что Богачева уже находится на свободе.

Кроме того, в Генпрокуратуре Беларуси подтвердили, что Богачева была задержана, однако позднее службы страны ее отпустили на свободу, не выдав властям США.

"Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи", - сказали в ведомстве.

Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси заявил, что сейчас решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории страны.

Как сообщал "Апостроф", Соединенные Штаты внесли в санкционные списки двух россиян и три компании, связанные с Евгением Пригожиным - основателем Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей" Ольгино.

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