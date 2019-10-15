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Жара до +24: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом

вторник, 15 октября 2019, 06:20
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Фото: glavred.info

Во вторник, 15 октября, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут +18...+22 градуса. Теплее всего будет на Западе страны - 24 градуса выше нуля в Закарпатской области, а на несколько градусов холоднее - на Востоке. Ночью температура опустится до +6...+11 градусов за Цельсием.

Осадков во вторник не прогнозируют. Ветер южно-западный 5-10 м/с.

В Киеве и области 15 октября температура днем поднимется до +20...+22 градусов. Ночью термометры покажут +9...+11 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине до конца недели будет тепло и солнечно, без осадков. Лишь на выходных температура снизится на несколько градусов.

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