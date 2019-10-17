"Бабье лето" подходит к концу: синоптики озвучили свежий прогноз для Украины

В четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно, однако температура упадет на несколько градусов.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут +17 ... + 22 градуса. Теплее всего будет на Юге страны - 23 градуса выше нуля в Одессе, а на несколько градусов холоднее - на Востоке. Ночью температура опустится до + 6 ... + 9 градусов по Цельсию.

В то же время, осадков в четверг не прогнозируют. Ветер юго-западный 3-5 м / с.

В Киеве и области 17 октябрь температура днем поднимется до +20 ... + 22 градусов. Ночью термометры покажут +7 ... + 9 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится.

Стоит отметить, что 24-25 октября ожидается резкое похолодание.

Как сообщал "Апостроф", в Украину придет похолодание - температура воздуха снизится на 3-4 градуса.