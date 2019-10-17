RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 октября

07:00
Что ужинать, чтобы не поправляться: 5 полезных идей
06:59
В мире животных: сеть возмутило видео дикой давки перед магазином в Запорожье
06:55
В Киеве пьяный военный устроил драку со стрельбой из-за замечания: фото и видео
06:30
Гороскоп на 17 октября: Девы не будут контролировать ситуацию, а Скорпионам нужно перестать оправдываться
06:20
"Бабье лето" подходит к концу: синоптики озвучили свежий прогноз для Украины
04:17
Забросали камнями и ушли: в Одессе подростки жестоко убили бездомного, видео
03:05
Пришел в армию в 17 лет: сеть растрогала история украинского военного медика, фото
01:26
Защищают то, чего не знают: в сети показали забавные фото пропаганды у боевиков на Донбассе
00:10
В Киеве поймали дерзкого мошенника -"миллионера": фото

16 октября

23:06
"Работают" снайперы из России: появилось видео с передовой ВСУ, где погибли два бойца
22:06
Киев "расцвел": сети разгневало фото еще одного дома-монстра рядом с Майданом
21:23
Активистка Грета Тунберг стала "жертвой" киберхулиганов в аэропорту Одессы: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Бабье лето" подходит к концу: синоптики озвучили свежий прогноз для Украины

четверг, 17 октября 2019, 06:20
переглянути новину українською
Фото: zn.ua

В четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно, однако температура упадет на несколько градусов.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут +17 ... + 22 градуса. Теплее всего будет на Юге страны - 23 градуса выше нуля в Одессе, а на несколько градусов холоднее - на Востоке. Ночью температура опустится до + 6 ... + 9 градусов по Цельсию.

В то же время, осадков в четверг не прогнозируют. Ветер юго-западный 3-5 м / с.

В Киеве и области 17 октябрь температура днем поднимется до +20 ... + 22 градусов. Ночью термометры покажут +7 ... + 9 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится.

Стоит отметить, что 24-25 октября ожидается резкое похолодание.

Как сообщал "Апостроф", в Украину придет похолодание - температура воздуха снизится на 3-4 градуса.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: