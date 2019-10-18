Лето посреди осени продолжается: прогноз погоды на 18 октября

В пятницу, 18 октября, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут +18... + 20 градуса. Теплее всего будет на Западе - 23 градуса выше нуля в Ужгороде, а на несколько градусов холоднее - на Востоке. Ночью температура опустится до + 7 ... + 9 градусов по Цельсию.

В то же время, осадков в пятницу не прогнозируют. Ветер юго-восточный 3-5 м / с.

В Киеве и области 18 октября температура днем поднимется до +18 ... + 20 градусов. Ночью термометры покажут +8 ... + 10 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря. По словам синоптика, в начале декабря ожидается минусовая температура, а уже с 4 числа в течение пяти дней будет плюсовая.