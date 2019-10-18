RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 октября

06:57
В Киеве врачей поймали на торговле человеческими органами: опубликованы фото
06:30
Гороскоп на 18 октября: Львам нужен перерыв, а Скорпионов навестит ветер перемен
06:20
Лето посреди осени продолжается: прогноз погоды на 18 октября
05:26
Приближается к Солнцу: астрономы сняли на видео межзвездного гостя из далекого космоса
04:20
Жара вернулась, но туристов нет: появились интересные фото пляжей в Крыму
03:10
Люди разлетятся, как песчинки: ученые наглядно показали последствия ядерного удара
02:05
Автопилот Tesla спас семью медведей от гибели: опубликовано видео
01:20
Похож на неандертальца: сети повеселило фото бюстов ликвидированного главаря ДНР
00:10
Плевать на все: сеть возмутил наглый нарушитель ПДД в Киеве, видео
00:03
Во львовском госпитале умер боец, воевавший на Донбассе: опубликованы фото и фамилия
00:01
Герой войны на Донбассе стал жертвой воров

17 октября

22:50
Пытается вылететь из Украины: стало известно о задержании еще одного соратника Порошенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лето посреди осени продолжается: прогноз погоды на 18 октября

пятница, 18 октября 2019, 06:20
переглянути новину українською
Фото: podrobnosti.ua

В пятницу, 18 октября, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут +18... + 20 градуса. Теплее всего будет на Западе - 23 градуса выше нуля в Ужгороде, а на несколько градусов холоднее - на Востоке. Ночью температура опустится до + 7 ... + 9 градусов по Цельсию.

В то же время, осадков в пятницу не прогнозируют. Ветер юго-восточный 3-5 м / с.

В Киеве и области 18 октября температура днем поднимется до +18 ... + 20 градусов. Ночью термометры покажут +8 ... + 10 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря. По словам синоптика, в начале декабря ожидается минусовая температура, а уже с 4 числа в течение пяти дней будет плюсовая.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: