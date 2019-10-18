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В сети меткой карикатурой показали борьбу Путина с коррупцией

пятница, 18 октября 2019, 21:32
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Борьбу с коррупцией президента Российской Федерации Владимира Путина яркой карикатурой изобразил художник Сергей Елкин.

Карикатуру разместили в сети.

Елкин нарисовал "коррупцию" в виде змеи, которая обвила главу РФ. Сам Путин в первой иллюстрации удивленно смотрит на нее, а потом, на продолжении рисунка, целует змею.

По мнению художника, именно такая ситуация сейчас в сфере борьбы с коррупцией в России, а именно участие в ней главы государства.

Как сообщал "Апостроф", американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что Россия и США коррум­пированы и подают плохой пример Украине.

А ранее российское издание "Коммерсант" собрало данные об уровне коррупции в РФ и представило инфографику, характеризующую ситуацию в этой сфере.

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