Потеплеет до +24 градусов: синоптики дали сказочный прогноз на субботу

В субботу, 19 октября, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут +19... + 24 градуса. Теплее всего будет на Юге - 24 градуса выше нуля в оккупированном Симферополе, а на несколько градусов холоднее - на Востоке. Ночью температура опустится до + 7 ... + 9 градусов по Цельсию.

В то же время, осадков в субботу не прогнозируют. Ветер юго-восточный 3-5 м / с.В Киеве и области 19 октября температура днем поднимется до +20 ... + 22 градусов. Ночью термометры покажут +8 ... + 10 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится

.Как сообщал "Апостроф", настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря. По словам синоптика, в начале декабря ожидается минусовая температура, а уже с 4 числа в течение пяти дней будет плюсовая.