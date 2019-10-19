Стивену Кингу понравится: сети повеселили фото торжественного открытия "аллеи" в России

17 октября на Сахалине в селе Новом прошло открытие школьной аллеи за полмиллиона рублей. Однако, вместо восторга аллея вызвала только смех и удивление пользователей сети.

Об этом сообщает издание "Sakhalin.info".

Проект по "преображению" школьной аллеи был реализован при финансовой поддержке правительства Сахалинской области — было выделено 500 тысяч рублей, говорится в сообщении.

За время реализации проекта было вырублено 70 старых деревьев и высажено 73 берёзы и 53 кустарника, организовано пять площадок для отдыха, на которых установлены лавочки, урны, кашпо для цветов и малые архитектурные формы в виде львов.

Пользователь Twitter под ником "Виталий.С" написал: "На Сахалине в селе Новом торжественно открыли "благоустроенную" за 500 тысяч аллею возле школы. Самое подходящее название для этого шедевра ландшафтного дизайна - грусть, тоска и уныние".

Другие пользователи также обрушились лавиной критики.

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