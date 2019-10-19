RU  UA  EN

суббота, 19 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 октября

01:55
Гвоздик - Бетербиев: смотреть онлайн видео трансляцию боя 19 октября

18 октября

20:51
"Шахтер" уничтожил команду из села в матче чемпионата Украины: видео
19:36
Развод Владимира Кличко с Хайден Панеттьери: как общаются мама и дочь
19:00
12 модных шапок на прохладную осень: что надеть к пальто и курточке
18:12
Как купить билеты на Евро-2020: опубликована видео-инструкция
17:40
Маленькая украинка стала принцессой Вселенной: фото 6-летней красотки
17:26
"Законный наследник престола" собрался судиться с Елизаветой II: кто этот амбициозный мужчина
16:20
Хотелось чуда: Таисия Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве
15:07
Тело популярной модели нашли закатанным в бетон: полиция задержала подозреваемых
14:11
Леди Гага позволила фану взять себя на руки на сцене - упали с нее они тоже вместе
13:55
У Заворотнюк рассказали, что может помочь актрисе выздороветь
13:00
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стивену Кингу понравится: сети повеселили фото торжественного открытия "аллеи" в России

суббота, 19 октября 2019, 02:29
переглянути новину українською

17 октября на Сахалине в селе Новом прошло открытие школьной аллеи за полмиллиона рублей. Однако, вместо восторга аллея вызвала только смех и удивление пользователей сети.

Об этом сообщает издание "Sakhalin.info".

Проект по "преображению" школьной аллеи был реализован при финансовой поддержке правительства Сахалинской области — было выделено 500 тысяч рублей, говорится в сообщении.

За время реализации проекта было вырублено 70 старых деревьев и высажено 73 берёзы и 53 кустарника, организовано пять площадок для отдыха, на которых установлены лавочки, урны, кашпо для цветов и малые архитектурные формы в виде львов.

Пользователь Twitter под ником "Виталий.С" написал: "На Сахалине в селе Новом торжественно открыли "благоустроенную" за 500 тысяч аллею возле школы. Самое подходящее название для этого шедевра ландшафтного дизайна - грусть, тоска и уныние".

Другие пользователи также обрушились лавиной критики.

Как сообщает "Апостроф", В Санкт-Петербурге установили памятник Николаю Чудотворцу - одному из наиболее почитаемых у православных верующих святому. Однако, в сети обратили внимание, что святой больше похож на монгольского хана и полководца Батыя.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Толерантность 2.0: как человеку перестать быть "заложником"

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: