Там живет смерть: появились грустные фото из оккупированного Донецка

В сети поделились снимками из оккупированного боевиками Донецка.

Соответствующие фото обнародовал блогер под ником Фашик Донецкий, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

"Немножко фоток асвабажденного от биндер Донецка вам в ленту", - написал он и разместил снимки, сделанные на фотоаппарат. На опубликованных кадрах видно почти безлюдный город, его улицы, руины и разруху. После обстрелов некоторые здания так и не реставрировали.

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Также на снимке есть и памятник ликвидированному главарю ДНР Александру Захарченко. Напомним, пользователи социальных сетей смеялись над бюстом убитого в Донецке главаря квазиреспублики Захарченко.

Как ранее сообщал "Апостроф", с железнодорожным вокзалом в оккупированном Донецке со времен начала войны на Донбассе произошли серьезные перемены.