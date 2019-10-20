Туманы и летнее тепло: синоптик порадовала украинцев свежим прогнозом

В понедельник, 21 октября, в Украине будет по-летнему теплая и комфортная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В начале недели погода в большинстве областей Украины останется без изменений. Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня будет на уровне +17...+24 градуса. Также Диденко прогнозирует туманы.

В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем около +20 градусов за Цельсием.

Дождей не видно и дальше, только 24 октября вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов.

Как сообщал "Апостроф", погода зимой 2019-2020 по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.