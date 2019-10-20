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В Харьковской области идет строительство и восстановление более 250 объектов - Светличная

воскресенье, 20 октября 2019, 13:26
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Руководитель Харьковской области Юлия Светличная назвала ряд важнейших объектов региона, на которых в этом году проводят строительные и ремонтные работы.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"Если кто-то думал, что после большого количества объектов, которые были восстановлены в этом году, мы уменьшим темпы, то он ошибся. Строим дальше. Новые детские сады в Песочине и Южном, медицинский центр европейского уровня в Харькове, парк в Дергачах и бассейн в Изюме, новую школу в Богодуховском районе и современный спортивный комплекс в Краснокутске, амбулатории и центры административных услуг почти по всем районам области", - отметила она.

По словам Светличной, идет восстановление районных больниц, школ, учреждений культуры, спортивных площадок, дорожной инфраструктуры и самого длинного моста в области в Балаклейском районе, который не видел ремонта почти 60 лет.

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В настоящее время Харьковская область сохраняет лидирующие позиции по темпам строительства и ремонту инфраструктурных объектов в стране. В текущем году была сдана в эксплуатацию после капитального ремонта трасса государственного значения Р-51, Харьков-Лозовая-Павлоград, восстановленная в границах Харьковской области. По инициативе главы области начато строительство онкологического центра, который будет обслуживать 5 соседних областей.

В минувшие годы были восстановлены основные автомагистрали и открыт ряд пилотных для страны объектов: региональный центр предоставления административных услуг, первая школа со свободным доступом, памятник архитектуры - здание областной филармонии.

Темпы работ глава области обещает не сбавлять: "Более 250 объектов, которых люди ждали десятилетиями, но слышали только обещания или проблемы, с которыми чиновники не могли справиться. Мы действуем по-другому. Дела важнее слов!" - подчеркнула Юлия Светличная.

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