Супертуман в Киеве 23 октября: яркие фото и видео

С раннего утра 23 октября Киев оказался окутан густым туманом, который сводит видимость к минимуму.
"Апостроф" публикует уникальные фотографии и видео тумана в столице Украины.
Как сообщали городские власти, зона видимости 23 октября будет составлять от 200 до 500 метров. Если же взглянуть на реальную картину, то она никак не превышает 300 метров.
Стоит отметить, что днем ранее туман в Киеве не был таким густым. В среду, 23 октября, видимость стала еще меньшей.
Отметим, что синоптики прогнозируют туман в столице Украины до конца недели. Кроме того, данное природное явление можно наблюдать и в других регионах страны.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что до конца недели по всей стране будут комфортные +16+20, но из-за накопленной в воздухе влаги и столкновений масс воздуха разной температуры в отдельных областях будет туман.