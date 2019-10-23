Супертуман в Киеве 23 октября: яркие фото и видео

С раннего утра 23 октября Киев оказался окутан густым туманом, который сводит видимость к минимуму.

"Апостроф" публикует уникальные фотографии и видео тумана в столице Украины.

Как сообщали городские власти, зона видимости 23 октября будет составлять от 200 до 500 метров. Если же взглянуть на реальную картину, то она никак не превышает 300 метров.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Стоит отметить, что днем ранее туман в Киеве не был таким густым. В среду, 23 октября, видимость стала еще меньшей.

Отметим, что синоптики прогнозируют туман в столице Украины до конца недели. Кроме того, данное природное явление можно наблюдать и в других регионах страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что до конца недели по всей стране будут комфортные +16+20, но из-за накопленной в воздухе влаги и столкновений масс воздуха разной температуры в отдельных областях будет туман.