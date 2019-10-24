Сенцов назвал черты, которые могут спасти и погубить украинцев

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что его настораживает разделенность и агрессивность украинцев.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

Сенцов призывает украинцев становиться сильнее, ведь, по его мнению, только так с Украиной будут считаться в Европе.

"Мы можем устраивать демарши, можем троллить их в парламенте, но толку будет мало, от нас в мировой политике мало что зависит. И выход один: становиться сильнее. Потому что политика — это вещь достаточно циничная. Ты — мне, я — тебе. Мы тебе поможем — для чего? Чтобы ты мог помочь потом нам. Поэтому пока мы не станем сильными по‑настоящему, когда с нами начнут считаться не только в военном плане, но и в экономическом, нам сложно придать нашему голосу вес", - сказал экс-пленник Кремля.

Кроме того, он заметил, что нужно свыкнуться, что президент другого государства преследует свои цели и нельзя целиком и полностью рассчитывать на его помощь. Потому что в политике все действует по принципу взаимовыгодных сделок. В этом контексте он привел пример разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"С Макроном мы говорили долго. Я говорил про Путина, про Россию, спрашивал, понимает ли он, с кем имеет дело и каковы его истинные цели. Верит ли он ему. И да, он понимает, но и мы должны понять, что он президент Франции, а не Украины. У него свои задачи, сейчас он пытается стать локомотивом новой Европы", - рассказал он.

Также Сенцов сказал, что отсутствие единения и злость у людей особенно бросаются в глаза, также отметив нетерпимость к чужим мнениям и чужим поступкам.

"Если мнение другого человека в чем-то не совпадает с собственным, человек моментально становится врагом, общение прекращается. Как мы можем враждовать между собой, пока у нас есть Путин?" - добавил он и призвал срочно объединяться.

По словам Сенцова, только объединение поможет завершить войну.

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября в Киеве свою первую пресс-конференцию дали бывшие узники Кремля – украинский режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко.