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Пришла отомстить за погибших друзей: опубликованы фото и рассказ молодой украинки из ВСУ

пятница, 25 октября 2019, 01:30
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23-летняя жительница Луганщины Катерина оставила учебу и пошла на передовую, чтобы отомстить за смерть друзей, погибших в русско-украинской войне.

Об этом сообщается в группе "Официальная страница 92-ОМБр им. Кошевого атамана Ивана Сирко" в Facebook.

Катерина родом из Сватово на Луганщине. Теперь она военнослужащий 92 ОМБр имени Кошевого атамана Ивана Сирко. Девушка гармонично влилась в коллектив, нашла понимание с командирами и коллегами. Есть собратья, которые для нее стали примером, а есть и такие, кого Катерина уже, и сама может научить и помочь.

"В гражданской жизни этого не расскажут и не опишут. Обстрелы и гибель братьев самое страшное. Ты идешь на войну с желанием отомстить за своих друзей, а потом понимаешь, что все гораздо сложнее. Более чем за два года войны я стала другой. С одной стороны, закаленной, смелой, потому что приходилось и раненых, и убитых вытаскивать, выживать в различных условиях, а с другой - более сентиментальной, ведь боль не утихает ", - рассказывает девушка.

В свои 23 года Катя боец с опытом и одновременно хрупкая девушка, которая мечтает о пусть маленьком, но уютном, обустроенный своими руками домике в деревне.

"Мой дом будет белый, с красными большими маками по углам, с украинским орнаментом и живыми розами, вьющимися. Позади будет небольшой сад и хозяйство: корова и свиньи. Возможно, это банально, но такая у меня мечта", - делится девушка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 октября в результате обстрела на Донбассе погиб 33-летний старший солдат Олег Ременный.

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