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В больнице под Одессой случилось жуткое ЧП с маленькими детьми: на медиков завели дело

понедельник, 28 октября 2019, 13:45
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Из-за недосмотра медицинского персонала из окна палаты на втором этаже больницы в поселке Большая Михайловка Одесской области выпали двое малолетних детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Двухлетний мальчик и его пятилетняя сестра были доставлены в больницу для медосмотра после того, как были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи. В палате на втором этаже дети остались без присмотра медицинского персонала и выпали из окна. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат повредил позвоночник.

Пострадавших госпитализировали в областную детскую больницу. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей открыто криминальное производство. Обстоятельства произошедшего и виновные лица устанавливаются.

Санкция ч. 1 ст. 137 УК Украины, по которой открыто производство, предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал Апостроф, в среду, 23 октября, в одной из школ Киева из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка.

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