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В России вышли на массовый протест против назначения мэром экс-главаря ДНР: фото и видео

понедельник, 28 октября 2019, 16:34
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В Элисте (столица Калмыкии, Россия) прошел массовый несанкционированный митинг против назначения бывшего и. о. главы самопровозглашенной ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты.

Об этом сообщает ресурс Znak.

По разным данным, на улицу города вышли от 650 человек до 4,5 тысяч людей. Как рассказывают организаторы, в акции приняли участие не только элистинцы - на митинг приехали жители республики из других городов. Один из организаторов акции Бадма Бюрчиев опубликовал в Facebook фото из Нью-Йорка: у российского генконсульства там также прошла акция против Трапезникова.

Митинг в Элисте длился несколько часов и прошел без задержаний. По его итогам собравшиеся приняли резолюцию.

"Мы объявляем о создании инициативной группы по проведению референдума о введении института прямых выборов главы города Элисты, мы требуем немедленной отставки Трапезникова и рекомендуем ему покинуть Калмыкию, поскольку его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку. Требуем распустить элистинское городское собрание, поскольку его депутаты не оправдали доверия. Также требуем от Орлова (сенатор Алексей Орлов - ред.) досрочно прекратить свои полномочия члена Совета Федерации от Калмыкии", - говорится в документе.

Как сообщал "Апостроф", в городе Элиста, Калмыкия, РФ прошел протест против назначения бывшего главаря ДНР Дмитрия Трапезникова в городскую власть, где местные жители заговорили на украинском языке.

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