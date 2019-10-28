В сети раскрыли секрет "аншлага" с туристами в Крыму: забавная фотожаба

В воскресенье, 27 октября, на набережной одного из главных курортных городов оккупированного Крыма, Ялты, прошла выставка военной техники российской армии, которую высмеяли в сети, объяснив, откуда на самом деле берутся туристы в аннексированном Крыму.

Соответствующую фотожабу опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Тему туризму раскрыто Ялта сегодня", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

"Орехово-Зуево приплыло", "Круизная коллекция", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее мисс Украина-2019 разозлила сеть нелепым ответом из-за аннексии Крыма. Также Маргарита Паша пожелала Крыму "только процветания", не уточнив при этом в составе какого государства.

Также в сети показали, как изменился аннексированный Россией Крым за время оккупации.