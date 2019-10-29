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Конец эпохи динозавров: ученые описали восстановление жизни на Земле после глобальной катастрофы

вторник, 29 октября 2019, 01:25
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Палеонтологи установили, что мир восстановился удивительно быстро после массового вымирания динозавров.

Об этом сообщает журнал Science.

Международная команда палеонтологов опубликовала статью под названием "Выход из тени динозавров", где пришла к выводу, что планета Земля быстро восстановилась после катастрофы. Ученые основывались на изучении огромного количества окаменелых ископаемых животных, найденных на территории штата Колорадо в США.

Кроме того, ученые подтвердили общепринятую теорию о том, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад в результате глобальной катастрофы. Напомним, считается, что она была вызвана падением на Землю гигантского астероида, который врезался в поверхность на территории современной Мексики.

Падение астероида образовало огромное облако, которое долго висело над поверхностью, не пропуская солнечные лучи. Из-за этого погибли крупные животные и многие виды растений - на Земле быстро вымерли более трех четвертей видов.

Однако жизнь вскоре вернулась, и уже наземные млекопитающие начали завоевывать мир. Эти животные довольно быстро по меркам эволюции увеличились в размерах. В исследовании сообщается о сотнях окаменелостей млекопитающих, представляющих 16 видов, и более 6000 окаменелостей растений.

Кроме того, установлено, что вскоре после катастрофы планета была покрыта папоротниками, а самое большое млекопитающее тогда было размером с крысу. Однако уже примерно через 100 тысяч лет в лесах преобладали пальмы, и млекопитающие выросли до размера енотов и стали почти такими же крупными, как до падения метеорита.

Стоит заметить, что уже через 300 тысяч лет в царстве растений правили деревья рода ореховых, а крупнейшие млекопитающие выросли до размеров бобра и, кстати, питались они этими растениями.

Через 700 тысяч лет появились первые бобовые растения. И на этот же период времени приходится появление двух крупнейших млекопитающих размером с волка. Они весили в среднем 50 кг, что в 100 раз превышало средний вес млекопитающих сразу после катастрофы.

Исследователи считают, что главным фактором укрупнения млекопитающих стало исчезновение динозавров. Они оставили пустой огромную экологическую нишу.

Как сообщал "Апостроф", в Таиланде открыли новый вид гигантского хищного динозавра, который получил название Siamraptor suwati.

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