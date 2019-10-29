Конец эпохи динозавров: ученые описали восстановление жизни на Земле после глобальной катастрофы

Палеонтологи установили, что мир восстановился удивительно быстро после массового вымирания динозавров.

Об этом сообщает журнал Science.

Международная команда палеонтологов опубликовала статью под названием "Выход из тени динозавров", где пришла к выводу, что планета Земля быстро восстановилась после катастрофы. Ученые основывались на изучении огромного количества окаменелых ископаемых животных, найденных на территории штата Колорадо в США.

Кроме того, ученые подтвердили общепринятую теорию о том, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад в результате глобальной катастрофы. Напомним, считается, что она была вызвана падением на Землю гигантского астероида, который врезался в поверхность на территории современной Мексики.

Падение астероида образовало огромное облако, которое долго висело над поверхностью, не пропуская солнечные лучи. Из-за этого погибли крупные животные и многие виды растений - на Земле быстро вымерли более трех четвертей видов.

Однако жизнь вскоре вернулась, и уже наземные млекопитающие начали завоевывать мир. Эти животные довольно быстро по меркам эволюции увеличились в размерах. В исследовании сообщается о сотнях окаменелостей млекопитающих, представляющих 16 видов, и более 6000 окаменелостей растений.

Кроме того, установлено, что вскоре после катастрофы планета была покрыта папоротниками, а самое большое млекопитающее тогда было размером с крысу. Однако уже примерно через 100 тысяч лет в лесах преобладали пальмы, и млекопитающие выросли до размера енотов и стали почти такими же крупными, как до падения метеорита.

Стоит заметить, что уже через 300 тысяч лет в царстве растений правили деревья рода ореховых, а крупнейшие млекопитающие выросли до размеров бобра и, кстати, питались они этими растениями.

Через 700 тысяч лет появились первые бобовые растения. И на этот же период времени приходится появление двух крупнейших млекопитающих размером с волка. Они весили в среднем 50 кг, что в 100 раз превышало средний вес млекопитающих сразу после катастрофы.

Исследователи считают, что главным фактором укрупнения млекопитающих стало исчезновение динозавров. Они оставили пустой огромную экологическую нишу.

Как сообщал "Апостроф", в Таиланде открыли новый вид гигантского хищного динозавра, который получил название Siamraptor suwati.