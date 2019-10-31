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До 4 градусов мороза: синоптики уточнили прогноз на 31 октября

четверг, 31 октября 2019, 06:20
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Фото: 24.kz

В четверг, 31 октября, в Украине стремительно упадет температура - ночью ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до +4...+6 градусов за Цельсием. Холоднее будет на севере - 2-4 градусов выше нуля. На востоке - +2…+4 градусов. Ночью температура опустится до -3...-5 градусов.

В Киеве днем ожидается +4…+6 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до -2…-4 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Также погода зимой 2019-2020 годов по прогнозам будет изменчива. Украину ожидают морозы и снегопады. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума, рекордного за последние 30 лет.

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