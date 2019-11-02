Расследование катастрофы MH-17: Цемах сделал интересное пизнание

Бывший "начальник ПВО" Славянской бригады боевиков так называемой ДНР Владимир Цемах рассказал, что его несколько раз допрашивали русскоязычные следователи из Нидерландов и Австралии, когда он находился в СИЗО в Киеве.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Цемах отметил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17. По его словам, Нидерландского следователя звали Ара Хатарян, а австралийского - Сергей. Цемах признался, что они предлагали ему защиту в случае дачи показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Нидерландах...", - утверждает Цемах.

Бывший боевик добавил, что отказался от предложения из-за своего "патриотизма".

Цемах также подтвердил, что во время операции по его задержанию в Снежном украинские силовики были обстреляны из миномета. По его словам, задержание проводили два сотрудника украинской спецслужбы. В то же время он заявил, что не считает себя террористом, а наоборот - жертвой террора со стороны Украины и думает судиться в международных судах.

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В конце июня 2019 года в сети появились слухи, что бывший начальник бригады противовоздушной обороны так называемой ДНР из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах, который может быть причастен к крушению МН-17 на Донбассе в 2014 году, был похищен украинскими спецслужбами.

29 июня выяснилось, что Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха на 60 суток как подозреваемого в терроризме. Адвокат обжаловал его арест.

В июле международная группа Bellingcat обнародовала доказательства причастности Цемаха к катастрофе МН17 на Донбассе. Хотя сам он не сбивал пассажирский лайнер, но является ценным свидетелем: в 2015 году Цемах дал интервью российскому националистическому изданию, в котором рассказал о помощи в сокрытии "Бука" после того, как он сбил МН17.

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Как сообщал "Апостроф", волонтеры Bellingcat указали на ложь обмененного в Россию фигуранта дела МН-17 Владимира Цемаха относительно слива его личных данных в интернет.