В Мариуполе посреди торгового центра разгуливал голый мужчина: видео

Посетители торгового центра "ПортCity" в городе Мариуполе стали свидетелями неожиданного стриптиза — абсолютно голый мужчина расхаживал между диванчиками для отдыха.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мариуполь лайф".

На видеозаписи, которую сделал кто-то из посетителей торгового центра, мужчина со странной прической медленно прогуливается возле кинотеатра, где в ожидании очередного сеанса на диванчиках сидят в том числе дети.





На обнаженного гражданина никто не обращал особого внимания, в полицию сообщений об этом инциденте не поступало.

Как сообщал "Апостроф", 22 августа в Днепре прохожие заметили неадекватного мужчину, который бегал по улице совершенно голым. Мужчина бросался на людей и залезал на автомобили, поэтому его пришлось задержать.