Часть Украины накроют дожди: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

В четверг, 7 ноября, в Украине сохранится теплая погода, однако в западных и северных областях пройдут дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха на территории страны днем не опустится ниже +10 градусов за Цельсием. Теплее всего будет на Юге и Востоке. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Луганской областях будет настоящее лето - +18...+20 градусов. В западных регионах - 13-14 градусов выше нуля. Холоднее всего будет на Севере - 12 градусов тепла.

Дожди прогнозируют в западных и северных областях Украины. Ветер южно-западный 7-12 м/с.

Осадки 7 ноября ожидаются также в Киеве. Температура воздуха +11...+13 градусов за Цельсием.

Как сообщал "Апостроф", в Украину придет холодный атмосферный фронт, но теплая и солнечная погода сохранится на юге, востоке и в большинстве центральных областей страны.