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Слишком толстого кота не пустили в салон самолета, но хитрый хозяин нашел выход

пятница, 08 ноября 2019, 02:31
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Сотрудница авиакомпании запретила россиянину пронести своего кота в салон самолета Москва-Владивосток из-за того, что животное слишком много весит.

О забавном случае хозяин кота Михаил Галин рассказал на своей странице в Facebook.

Животное по кличке Виктор оказалось весом 10 килограммов, что на 2 килограмма больше груза, который можно проносить в салон. Владелец отказался сдавать кота в багажное отделение. Он сдал билет, в течение суток нашел похожего "дублера" меньше весом.

"Послав по заранее определённому направлению всю делегацию авиаперевозчика, вручил им свой посадочный и снялся с рейса со всем багажом и котом. Далее было принято стратегическое решение о поиске похожего кота меньшей физической массы. Благодаря друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден...

Возникла новая проблема - Билеты во Владивосток на рейсы следующего дня стоили 1000-1500 евро. После изучения пары десятков вариантов, был найден единственный доступный билет за бонусные баллы, но днём позже и в бизнес классе. Немножко завидуя коту, не раздумывая долго, взял бизнес. Проведя очередную ночь в столице, мы с котом, котом-дублером и его хозяевами отправились в аэропорт. Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно - весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета", - рассказал россиянин.

Как сообщал "Апостроф", в Пекине ученые впервые клонировали кота. Животное по кличке "Чеснок" родилось 21 июля 2019 года.

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