Фанерный "герой": в сети высмеяли заявление экс-главаря ДНР про поход на Киев, видео

Бывший "премьер-министр" так называемой ДНР Александр Бородай заявил о намерении отобрать "русский город" Киев.

Видео с таким заявлением Бородая опубликовал блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

“Киев мы себе заберём, это русский город. А укропам, может быть, оставим какой-нибудь Ивано-Франкивськ", - утверждает экс-главарь ДНР в видеоблоге Юрия Котенко.





























Высказывания Бородая вызвали едкие коментарии в соцсети.

"Ага, вот щас прибьем к другому дереву указатель "На Киев" и пойдём его брать. И покуда деревья стоят, так и дойдём!", "Мля... заходят так с двух сторон ВСУ, делает котёл, и попадает всяка наволочь к ним в когтистые ручки и клыкастые зубы...", "Арррр,яяяя до Киева за 3 дня!!! А пока что пофотаемся на фоне прибитой фанерки к дереву )))", - пишут комментаторы.

Как сообщал Апостроф, раньше Александр Бородай утверждал, что часть денег, которые он привез для боевиков на Донбассе, присвоил Игорь Гиркин (Стрелков).