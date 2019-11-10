В Украине пройдут дожди, но не везде: опубликована карта непогоды

В воскресенье, 10 ноября, в Украине прогнозируют теплую погоду, но с осадками в некоторых областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха поднимется до +15 градусов за Цельсием днем и столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла ночью. Теплее всего будет на Юге, там обещают дневную температуру +17...+19 градусов. На Западе - 11-17 градусов тепла, а в Восточных областях будет +12...+14 градусов.

Осадки в виде дождя прогнозируют на западной Украине. В остальных регионах сухо и солнечно. Ветер южно-восточный 5-10 м/с

В Киеве 10 ноября днем синоптики обещают 15-17 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до +7...+9 градусов. Осадков не будет.

Как сообщал "Апостроф", после потепления в средине ноября народные синоптики прогнозируют ощутимый холод со снегом.