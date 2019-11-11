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Украинцы смогут наблюдать редкое космическое явление: когда смотреть и чем это грозит

понедельник, 11 ноября 2019, 12:03
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Транзит Меркурия по Солнцу Фото: Скриншот

В понедельник, 11 ноября, жители Земли смогут наблюдать прохождение Меркурия по диску Солнца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание CNN.

Так, ожидается, что в этот день Земля, Меркурий и Солнце выстроятся в одну линию, и на Земле можно будет наблюдать, как ближайшая к звезде планета проходит на ее фоне. Чтобы преодолеть Солнце от края до края, Меркурию понадобится около 5 земных часов.

Исследователи указывают, что такое совпадение происходит около 13 раз за 100 лет и следующее ожидается лишь в 2032 году.

По киевскому времени это космическое явление начнется 11 ноября в 14:35. Эксперты рекомендуют использовать для наблюдения бинокль с защитным светофильтром или специальный телескоп. Также транслировать онлайн событие будет российское астрономическое сообщество БФУ им. И. Канта у себя в Youtube.

Известный астропсихолог Валентина Виттрок в комментарии "Фактам" рассказала об эффекте космического явления и дала несколько советов.

"Маленькая планета будет проходить точно между Землей и Солнцем, Меркурий будет виден как движущаяся черная точка… Любой решительный шаг, сделанный нами в такое время, окажется судьбоносным. Если вы решите развестись или уволиться с опостылевшей работы, то уже не сможете отыграть решение назад. Ретроградное движение Меркурия также чревато проблемами и накладками в информационной сфере. Люди будут наталкиваться на непонимание: вроде бы, все сказали правильно, а собеседник понял вас превратно и обиделся… Нельзя подписывать важные договора, заключать серьезные сделки и совершать крупные покупки, да и вообще стоит соблюдать максимальную осторожность", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы обнаружили аномалию с сильным искривлением пространства, которая может изменить представление о форме Вселенной.

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