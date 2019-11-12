Это не шутки: сеть рассмешило фото "модной" одежды от пропагандистов ДНР

В сети активно смеются с фотографии, которая была сделана на оккупированном Донбассе.

В частности, пользователи социальных сетей высмеяли наряд девушек, который решили разрекламировать в социальных сетях пропагандисты ДНР.

Поводом для насмешек стали головные уборы.

Напомним, что в сети высмеяли оккупантов Крыма, которые на смену украденному в Ялте оборудованию для уборки набережной взяли неприспособленный транспорт к этому.

Также "Апостроф" сообщал, что пользователи сети высмеяли возможный запрет в России на продажу смартфонов, ПК и телевизоров без российского программного обеспечения (ПО).

Кроме того, в сети опубликовали фото с якобы расписанием поздравления с днем рождения директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.