Начинает разрушаться: в сети показали интересное фото со "стройки века" в Крыму

В оккупированном Крыму местные жители замечают, что строящаяся трасса "Таврида" на некоторых участках уже испытывает серьезные проблемы с качеством строительства.

Соответствующие фото опубликовала в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

На снимке можно увидеть, как по одной из насыпей идут крупные трещины, размытые, судя по всему, дождевой водой.

"Дорогие лапти! Все – в двухэтажные поезда и мостом в Крым! Мост построен ровно также! Траса Таврида уже ползет... Природа не может выдержать дурь оккупантов", – пишет блогер в подписи к снимку.

Отметим, трасса "Таврида" строится в Крыму от Севастополя до Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Строительство этой трассы вместе с Крымским мостом российские пропагандисты называют "стройкой века".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети продолжают делиться фотографиями пустующего моста через Керченский пролив.