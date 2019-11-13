RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

12:40
Сын Мика Джаггера запел, и фаны рок-легенды опешили - попсы из России от парня точно не ждали
12:20
В Киеве родители "потеряли" маленького ребенка и забыли о нем: детали дикой истории и фото
12:15
Американская актриса поделилась опасным секретом красоты Мэрилин Монро
12:11
Начинает разрушаться: в сети показали интересное фото со "стройки века" в Крыму
11:50
Дело о хищениях на миллиард: суд принял решение по судьбе топ-чиновницы НБУ
11:34
Перебор: Светлана Лобода нарвалась на критику в сети из-за откровенных фото
11:33
Вывезли за 30 минут: в скандале вокруг незаконной надстройки в Киеве произошел новый поворот
11:32
Повышение тарифов на газ в Украине высмеяли забавной фотожабой
11:18
В HBO задумались о продолжении сериала "Друзья", и планы канала точно порадуют фанов
11:04
В США назвали самого сексуального мужчину 2019 года
10:19
Задействуют курьера: украинцев предупредили об опасном обмане в сети
10:04
MARUV стала певицей года в России: она лично отправилась за наградой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Начинает разрушаться: в сети показали интересное фото со "стройки века" в Крыму

среда, 13 ноября 2019, 12:11
переглянути новину українською

В оккупированном Крыму местные жители замечают, что строящаяся трасса "Таврида" на некоторых участках уже испытывает серьезные проблемы с качеством строительства.

Соответствующие фото опубликовала в Twitter блогер под ником RoksolanaToday&Крым.

На снимке можно увидеть, как по одной из насыпей идут крупные трещины, размытые, судя по всему, дождевой водой.

"Дорогие лапти! Все – в двухэтажные поезда и мостом в Крым! Мост построен ровно также! Траса Таврида уже ползет... Природа не может выдержать дурь оккупантов", – пишет блогер в подписи к снимку.

Отметим, трасса "Таврида" строится в Крыму от Севастополя до Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией. Строительство этой трассы вместе с Крымским мостом российские пропагандисты называют "стройкой века".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети продолжают делиться фотографиями пустующего моста через Керченский пролив.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: