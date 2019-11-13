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В центре Киева протестующие пытались разбить палатки: опубликовано видео стычки с полицией

среда, 13 ноября 2019, 19:01
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В среду, 13 ноября, в центре Киева активисты попытались разбить палатки под Национальным банком Украины.

Об этом сообщается на странице Klymenko Time в Facebook.

Попытки активистов были пресечены правоохранителями. Полиция аргументировала свои действия тем, что активисты мешали проезду транспорта.

Протестующие требовали отставки главы регулятора Якова Смолия. Также в сети отметили, что митинг под НБУ похож на оплаченную провокацию.

"Пока в Раде кипят страсти, под НБУ быстро, эффективно и эффектно снесли палатки протестующих и требующих отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Учитывая, что митинг изначально вызывал вопросы ("Стоп коррупции" как организаторы, напечатанные плакаты) - туда им и дорога, конечно… В полиции изначально заявили, что палатки мешали свободному передвижению пешеходов и заняли часть дороги (это правда). И попросили организаторов акции демонтировать объект", - уточнили в сообщении.

Также было опубликовано видео с места событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее активисты выходили под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона. Митингующие принесли с собой гроб с тушу свиньи, а также венки.

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