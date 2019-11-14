"Лето" в разгаре: в сети показали ажиотаж на пляжах в Крыму, фото

В середине ноября в оккупированном Россией Крыму на пляжах появились туристы.

Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым на своей странице в Twitter.

Она опубликовала фотографию, на которой заметно три человека среднего возраста на пляже. Они в купальниках и одна женщина выходит из воды.

Блогер указала, что снимок был сделан на пляже в Гурзуфе.

"Гурзуф, понаехали, прямо жара", - отметила блогер.

Следует отметить, что на оккупированном полуострове произошло резкое потепление до 20 градусов тепла, там солнечно и без осадков. По этой причине на пляжах появились не только местные жители, но и туристы и там оказалось почти столько же людей, сколько и летом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано забавное фото из оккупированного Крыма, где в начале ноября на пляжах появились туристы.