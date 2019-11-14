Требуют услышать: под Офисом президента в Киеве начали разбивать палатки, фото

Представители общественного движения участников АТО и переселенцев с временно оккупированных территорий устроили пикет Офиса президента Украины с требованиями уволить министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксану Коляду.

Фото с акции опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.

"Решили придти под Офис президента, посмотреть как там дела. Палатки ставят уже под самой дверью", - сказано в подписи к опубликованным снимкам.

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Среди требований участников акции — уволить с должности министра Оксану Коляду, улучшить обеспечение жильем участников АТО и переселенцев, а также отказаться от продажи земли в Украине, пока идут боевые действия на Донбассе.

“Нет продаже земли во время войны", "Мы хотим жить в своих домах", "Зеленский, услышь предпринимателей, а не олигархов", "Ей 28 и она точно не лох", - написано на транспарантах, с которыми протестующие пришли к Офису президента.

Как сообщал "Апостроф", более 3000 представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев под Верховной Радой призвали народных избранников исполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения.