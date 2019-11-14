RU  UA  EN

четверг, 14 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 ноября

17:19
Спустили по лестнице: автор хита "Охрана Отмена" рассказала об издевательствах в школе
17:03
Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения трогательными семейными фото
16:56
Неадекват оказался героем: всплыли новые данные про копа, открывшего стрельбу в метро Харькова
16:56
Под Киевом чиновник устроил опасное ЧП с журналистами: опубликованы фото и видео
16:49
Требуют услышать: под Офисом президента в Киеве начали разбивать палатки, фото
16:34
Теперь не до шуток: в Киеве телефонному "минеру" вынесли жесткий приговор
16:33
"Отметились" на Донбассе: двух российских наемников настигла смертельная "карма", фото
16:28
Известные журналы поссорились из-за награды "Самый сексуальный мужчина года"
16:13
Солист группы Scorpions прогулялся по Киеву и спел свой знаменитый хит прямо на улице: видео
16:00
Причастен Шойгу: в деле о крушении МН17 на Донбассе произошел новый поворот
15:35
Готовятся бомбардировать Одессу: в Украине сделали тревожное заявление о планах Кремля
15:27
Жизнь оборвалась внезапно: появились фото прощания с волонтером, которая помогала бойцам ВСУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Требуют услышать: под Офисом президента в Киеве начали разбивать палатки, фото

четверг, 14 ноября 2019, 16:49
переглянути новину українською

Представители общественного движения участников АТО и переселенцев с временно оккупированных территорий устроили пикет Офиса президента Украины с требованиями уволить министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксану Коляду.

Фото с акции опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.

"Решили придти под Офис президента, посмотреть как там дела. Палатки ставят уже под самой дверью", - сказано в подписи к опубликованным снимкам.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Среди требований участников акции — уволить с должности министра Оксану Коляду, улучшить обеспечение жильем участников АТО и переселенцев, а также отказаться от продажи земли в Украине, пока идут боевые действия на Донбассе.

“Нет продаже земли во время войны", "Мы хотим жить в своих домах", "Зеленский, услышь предпринимателей, а не олигархов", "Ей 28 и она точно не лох", - написано на транспарантах, с которыми протестующие пришли к Офису президента.

Как сообщал "Апостроф", более 3000 представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев под Верховной Радой призвали народных избранников исполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: