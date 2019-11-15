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Как в страшном сне: появились грустные фото из Крыма

пятница, 15 ноября 2019, 05:09
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Аннексированный Крым постепенно превращается в пустыню.

Красноречивые фото опубликовали на странице блогера RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

На фотографиях видно, что в Старом Крыму, близ Феодосии, почти не осталось зеленых насаждений. Деревья вдоль дороги срубили.

"Крымский страшный сон. Возвращение лесоруба", - подписали фото.

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После аннексии 2014 экологическая ситуация в Крыму стремительно ухудшается. Краснокнижными растениями никто не занимается, богатая флора погибает от засухи и солонцевания, вырубаются деревья в заповедных зонах.

Как сообщал "Апостроф" ранее, ситуация с экологией и культурным наследием на аннексирована полуострове критическая. В конце сентября в сети показали фото Симферополя, который оккупанты превратили в огромный мусорник. Хлам не вывозят на свалки неделями.

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