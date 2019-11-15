RU  UA  EN

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 ноября

05:09
Как в страшном сне: появились грустные фото из Крыма
04:42
Перезахоронили через 5 лет: опубликованы фото и история бойца АТО, погибшего под Иловайском
04:15
Немного "промахнулись": сеть возмутил учебник с географии для школьников в Украине, фото
03:10
В больнице отказались принять: в Харькове разгорелся скандал из-за смерти пенсионерки, видео
02:08
"Железный кулак" ВСУ: опубликованы яркие фото учений танкистов
00:22
В Киеве водитель известного такси отличился "героической" парковкой: опубликованы фото

14 ноября

23:59
В человеческом теле нашли неизвестную ранее вирусную "темную материю"
23:36
В Киеве пассажир с ножом устроил разборки в троллейбусе: опубликовано видео
21:39
Пропагандистов Кремля напугал "убийца" Керченского моста: опубликовано видео
20:49
В Киеве бывшие силовики "работали" в составе банды коллекторов: фото и видео
20:39
Участие украинки в конкурсе "Мисс Вселенная" оказалось на грани срыва: обнародовано письмо
19:45
Шантажируют отключением тепла: журналисты рассказали о проблемах ЖК "Чайка" под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Перезахоронили через 5 лет: опубликованы фото и история бойца АТО, погибшего под Иловайском

пятница, 15 ноября 2019, 04:42
переглянути новину українською

12 ноября в селе Шкурупиевка Решетиловского района Полтавской области перезахоронили погибшего пять лет назад бойца АТО 35-летнего Романа Диллера.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Gazeta.ua.

Военный погиб во время боев за Иловайск в августе 2014 года, спасая раненого товарища. Произошло это, когда выходили из окружения под Иловайском вблизи села Червоносельское. Провести генетическую экспертизу сразу не было возможности, поэтому Романа похоронили на аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре.

"Крайний раз он мне звонил 28 августа 2014, и я почувствовала что-то неладное. Слышала выстрелы, но он меня успокаивал, что у них все хорошо. 4 сентября ночью мне позвонили и сказали, что сын погиб, но тела не нашли. Постоянно мне снился. Бывало, чувствовала, как во сне гладил мои волосы. За эти годы поиска, мы с мужем стали сильнее. Жили мыслями, чтобы вернуть сына на родную землю и сохранить о нем память, уважение. мне до сих пор не верится, что его нет рядом ", - говорит Ольга Диллер, мать погибшего.

Похороны Романа Диллера
1 / 1
Похороны Романа Диллера
1 / 1
Похороны Романа Диллера
1 / 1
Похороны Романа Диллера
1 / 1
Похороны Романа Диллера
1 / 1

До начала российской агрессии на востоке Украины Роман Диллер учился в школе, потом в училище, впоследствии ушел в армию. После службы работал комбайнером, женился. 2014 года, после недельных учений в военной части поселка Черкасское Днепропетровской области, в составе 93 ОМБр "Холодный Яр" попал в деревню Грабскую Донецкой области.

Проститься с бойцом пришли боевые побратимы и односельчане. У Романа Диллера остались родители, жена Илона и сын Эдгард.

В января 2016 года Указом Президента Украины Роман Диллер посмертно награжден орденом "За мужество".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 2 ноября в Кременчуге Полтавской области простились с волонтеркой Ольгой Шевченко, которая трагически погибла под колесами автомобиля 30 октября.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: