Перезахоронили через 5 лет: опубликованы фото и история бойца АТО, погибшего под Иловайском

12 ноября в селе Шкурупиевка Решетиловского района Полтавской области перезахоронили погибшего пять лет назад бойца АТО 35-летнего Романа Диллера.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Gazeta.ua.

Военный погиб во время боев за Иловайск в августе 2014 года, спасая раненого товарища. Произошло это, когда выходили из окружения под Иловайском вблизи села Червоносельское. Провести генетическую экспертизу сразу не было возможности, поэтому Романа похоронили на аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре.

"Крайний раз он мне звонил 28 августа 2014, и я почувствовала что-то неладное. Слышала выстрелы, но он меня успокаивал, что у них все хорошо. 4 сентября ночью мне позвонили и сказали, что сын погиб, но тела не нашли. Постоянно мне снился. Бывало, чувствовала, как во сне гладил мои волосы. За эти годы поиска, мы с мужем стали сильнее. Жили мыслями, чтобы вернуть сына на родную землю и сохранить о нем память, уважение. мне до сих пор не верится, что его нет рядом ", - говорит Ольга Диллер, мать погибшего.

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До начала российской агрессии на востоке Украины Роман Диллер учился в школе, потом в училище, впоследствии ушел в армию. После службы работал комбайнером, женился. 2014 года, после недельных учений в военной части поселка Черкасское Днепропетровской области, в составе 93 ОМБр "Холодный Яр" попал в деревню Грабскую Донецкой области.

Проститься с бойцом пришли боевые побратимы и односельчане. У Романа Диллера остались родители, жена Илона и сын Эдгард.

В января 2016 года Указом Президента Украины Роман Диллер посмертно награжден орденом "За мужество".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 2 ноября в Кременчуге Полтавской области простились с волонтеркой Ольгой Шевченко, которая трагически погибла под колесами автомобиля 30 октября.