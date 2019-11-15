Украинец совершил революцию в католическом мире: что об этом известно

38-летнего настоятеля гарнизонного храма св. апостолов Петра и Павла в. Степана Суса назначили епископом курии верховного архиепископа УГКЦ и он станет самым молодым католическим епископом в мире.

Об этом сообщает Vatican News.

Отметим, что Степан Сус является довольно популярным и активным священником Львова. Сан он получил в 2006 году.

В этом году его назначили военным капелланом Нацакадемии сухопутных войск им. П. Сагайдачного. Он отдал армии более 11 лет работы. Помимо этого он занимался сбором средств для ВСУ и раненых.

Подробнее о том, почему некоторые священники не могут получить статус капеллана и какие обстоятельства вынуждали служителей церкви взять в руки оружие, читайте в материале "Апострофа": Когда священник вынужден стрелять: реалии капелланского служения на Донбассе.