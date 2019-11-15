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В больнице отказались принять: в Харькове разгорелся скандал из-за смерти пенсионерки, видео

пятница, 15 ноября 2019, 03:10
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13 ноября в Немышлянском районе Харькова в приемном отделении городской многопрофильной больницы №18 умерла пенсионерка, которой врачи в другом медучреждении отказали в помощи.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на региональный сайт 057.ua.

"У мамы давно были проблемы с сердцем. В конце ноября переболела гриппом, который дал осложнения на легкие. Мама пила антибиотики, которые разжижают кровь и не принимала сердечные лекарства. 13 ноября я вызвала нашего терапевта. Он осмотрел маму и сказал, что у нее мерцательная аритмия и пульс 145. Объяснил, что нужно «прокапать» ее в кардиологии ", - говорит дочь умершей харьковчанки Елена Лиманская.

В 8-й городской больницы на Салтовке, куда позвонила Елена, ей пообещали положить ее мать в кардиологическое отделение и назначить капельницы. В приемном покое больной пенсионерке сняли кардиограмму и отправили в 18-ю горбольницу. Заведующая приемным отделением заявила, что не возьмет женщину на лечение.

В карете "скорой" матери Елены Лиманской стало плохо. Пожилую харьковчанку госпитализировали в 18-ю горбольницу, где она умерла в приемном отделении. Ей провели все необходимые исследования - взяли кровь, сделали рентген и кардиограмму, измерили давление. Но женщина перестала разговаривать и узнавать родных и вскоре умерла. Участковый терапевт, который осматривал пенсионерку дома, уверен, что она могла остаться в живых при условии, что ей вовремя поставили капельницу.

В горбольнице Харькова инцидент не комментируют. Ссылаются на то, что главный врач сейчас на семинаре.

Как информировал "Апостроф" ранее, в четверг, 25 октября, в Киеве по адресу Энтузиастов, 29/2 пожилая женщина выпрыгнула с балкона на 9 этаже и разбилась насмерть. В полиции считают, что хроническая болезнь пенсионерки, которая приносила ей сильную боль, могла толкнуть женщину на самоубийство.

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