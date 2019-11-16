Путина изобразили на карикатуре убийцей украинцев

В сети опубликовали меткую карикатуру с президентом РФ Владимиром Путиным из-за его заявления об Одессе.

Картинку нарисовал художник Андрей Петренко и разместил на своей странице в Twitter.

"Россия будет бомбить Одессу, чтобы Воронеж боялся...", - подписал свое творчество художник.

Он нарисовал на карикатуре Путина, который сидит за штурвалом военного истребителя. Также Петренко изобразил бомбу с надписью: "На Одессу. Воронеж".

Как сообщал "Апостроф", посещение президентом России Владимиром Путиным открытия памятника экс-главы внешней разведки и МИД РФ Евгения Примакова в Москве в окружении огромного количества охранников и с пуленепробиваемым стеклом стало поводом для едкой карикатуры.

Напомним, также в интернете опубликовали смешную карикатуру с президентом России Владимиром Путиным из-за его дружбы с Африкой.