В Кривом Роге мужчина с символикой России напал на украинку: опубликовано фото "героя"

В пятницу, 15 ноября, в Кривом Роге неизвестный мужчина кавказской национальности в спортивном костюме с символикой РФ унизил и оскорбил молодую девушку.

Об этом написала пользовательница Светлана Данилова в Facebook.

Также она пояснила причину неадекватного поведения мужчины, по ее словам, он набросился на девушку из-за того, что она разговаривала на украинском языке. Следует отметить, что грубиян был не один, а с подругой, которая никак не вмешивалась в ситуацию.

Автор публикации выразила искреннее возмущение открытому хамству со стороны любителя России.

"Вот тело мужского пола цеплялось к моей подруге, за то, что она разговаривает на украинском языке. Оскорбляло и унижало женщину именно из-за языка. Так мы еще в Украине живем или "вот это русское" чмо уже может безнаказанно разгуливать по городу с курицей-мутантом и флагом государства-агрессора на шкуре, совершенно не скрываясь, угрожать патриотам Украины", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи раскритиковали новую форму национальной сборной РФ по футболу на Евро-2020. Футболка на ней выполнена в красном цвете, со швом на груди и сине-белыми полосками на рукавах.