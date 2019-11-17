"Русский мир" в действии: опубликованы показательные фото с Донбасса

В сети появились фотографии Донецкой железной дороги, на которых можно оценить состояние инфраструктуры на оккупированной территории Донбасса.

Соответствующие снимки разместил на своей странице в Twitter пользователь под ником "Иосиф Пиночет".

На фото можно увидеть как сами рельсы, так и расположенные возле них железнодорожные строения. В одном из них выбиты окна, двери, а внутри – кучи мусора. При этом само строение по-прежнему окрашено в цвета украинского флага.

По словам пользователя, снимки были сделаны именно на оккупированной территории.

"Где-то на ДЖД (Донецкой железной дороге, – прим. "Апостроф")", – подписаны фотографии. К подписи пользователь также с сарказмом добавил тег "процветание".

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Как ранее сообщал "Апостроф", жители временно оккупированного Донецка поделились своей реакцией на мирный план по возвращению районов Донбасса в состав Украины.