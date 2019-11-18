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Морозы до -15 и снег: синоптик рассказал, когда в Украину ворвется сильное похолодание

понедельник, 18 ноября 2019, 16:27
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Резкое похолодание и первый снег в Украине ожидают в конце ноября, но настоящие зимние морозы придут только с 12 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на прогноз народного синоптика Леонида Горбаня на 24 канале.

Как сообщил Леонид Горбань, значительное похолодание в Украине начнется 26 ноября. В это время ожидается минусовая температура воздуха, возможны дожди и мокрый снег.

Однако, уже в начале декабря придет незначительное потепление до +3 +4 градусов, которое задержится на неделю.

Снежная зима с настоящими морозами ворвется в Украину только с 12 декабря. Ожидается понижение температуры воздуха до -4 -6 градусов, а 25 декабря — даже до -15 градусов. Тем не менее, декабрь в этом году, по прогнозу народного синоптика, будет влажным и более теплым, чем в предыдущие годы.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 19 ноября, в Украине продолжится похолодание.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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