58% украинцев против легализации игорного бизнеса - опрос группы "Рейтинг"

Согласно данным социологических исследований группы "Рейтинг", большинство граждан Украины против легализации азартных игр.

Об этом сообщают "Українські новини".

Как отмечают социологи, 58% опрошенных категорически против любой легализации, 27% - допускают легализацию при условиях, что игра будет происходить в специально отведенных местах. И только 11% опрошенных высказались в поддержку легализации азартного бизнеса.

В то же время, как отмечают авторы исследования, наибольшее доверие вызывают лотереи, а наиболее неприемлемыми опрошенные назвали интернет-казино, игровые автоматы и игру на деньги.

Однозначно азартными себя считают только 9% украинцев.

Как ранее заявил эксперт лотерейного рынка Игорь Галицкий, законопроект об азартных играх противоречит международным стандартам лотерейного бизнеса.