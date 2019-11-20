Под Полтавой загадочно погиб депутат, боровшийся с коррупцией: первые подробности и фото

В среду, 20 ноября, в городе Кременчуге (Полтавская область) от огнестрельного ранения умер в собственном автомобиле 47-летний местный бизнесмен и депутат районного совета Андрей Гаврилов, который возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Депутат райсовета Андрей Гаврилов был обнаружен убитым случайной прохожей, обратившей внимание на неестественную позу водителя в незаглушенном автомобиле возле школы-интерната № 21. Сверху на погибшем лежало огнестрельное оружие — охотничья винтовка, на которую он имел разрешение.

Пока не известно, застрелился ли депутат сам или его убили. В управлении полиции не дают по этому поводу комментариев.

Андрей Гаврилов был владельцем ООО "Кременчугская продовольственная компания".

В 2015 году он был избран депутатом районного совета от партии УКРОП. В районном совете Гаврилов возглавлял комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией.

Как раньше сообщал "Апостроф", в среду утром, 18 сентября, под Запорожьем жестоко убили заместителя главы Акимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова.