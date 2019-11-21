Михайлов день: что нельзя делать 21 ноября

21 ноября православные верующие традиционно отмечают Михайлов день, когда принято чтить память одного из самых почитаемых святых. Считается, что праздник был установлен еще в IV веке.

Архангел Михаил - самый грозный ангел в воинстве Господнем, который отличается бесстрашием, справедливостью и решительностью. Он борется с темными силами, поэтому к святому обращаются в первую очередь с просьбами о защите от недоброжелателей и врагов.

По преданиям, архангел встречает после смерти души у входа в рай. У него записан жизненный путь каждого человека. К слову, поэтому в Михайлов день на Руси вспоминали об усопших.

В этот день принято устраивать праздничный ужин, на который нужно пригласить всю родню. Чтобы избавиться от болезней, наши предки обязательно ходили в баню.

Тем не менее, в этот день нельзя выполнять тяжелую работу, рубить и резать, ссорится, отказывать в помощи нуждающимся и преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды.

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