Бойцы ВСУ показали, как будут отбивать танковый прорыв врага: сильные фото

На Яворовском полигоне Львовской области бойцы ВСУ отрабатывают тактические приемы ведения боя.

Об этом сообщают на странице "93-я ОМБр Холодный Яр" в Facebook.

Украинские воины танковых подразделений используют для учений танки и БМП. Отмечают, что это поможет побороть врага, в случае угрозы танкового прорыва со стороны боевиков.

Боевые машины пехоты - не запрещенные минскими договоренностями. Эти машины являются серьезной поддержкой для бойцов на передовой и желанной целью для пророссийских террористов.

"Пехотинцы нарабатывают мастерство поражать противника на максимальной дальности и самим остаться невредимыми. Применяют метод так называемой огневой "карусели", когда машины по очереди выезжают на огневой рубеж и отработав по цели, быстро прячутся в укрытия", - написали в группе, а также опубликовали фото с учений.

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Как сообщал "Апостроф", украинские танкисты показали высокий класс на тренировках на полигоне.