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Активисты пришли к дипломатам Путина напомнить о жертвах Голодомора: фото

суббота, 23 ноября 2019, 17:26
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Десятки активистов пришли к посольству России в Киеве и консульствам в Харькове и Львове в день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом сообщает Hromadske.

Во время акции у посольства РФ в Киеве активисты призвали украинское общество ценить независимость страны и не забывать о российской агрессии.

В акции участвовали около двух десятков активистов.

Цель – очень проста, напомнить обществу о преступлениях, которые осуществила и продолжает осуществлять РФ, напомнить обществу, в какой стране мы живем, что Россия была, есть и еще будет вражеской страной, которая стала причиной очень многих жертв. И что мы должны ценить независимость, поскольку она дается нам такой большой кровью”, - сказал глава киевского областного центра “Объединение добровольцев” Юрий Кашпировский журналистам во время митинга возле посольства России в Киеве в субботу.

На воротах посольства разместили плакаты с надписью “Голодомор 1932-1933. Помним. Отомстим”.

Также два десятка активистов вышли к Генеральному консульству России в Харькове, потому что считают РФ преемницей советской власти, виновной в смерти миллионов украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов.

Акция памяти жертв Голодомора возле консульства РФ

"Это прямая связь между прошлым и настоящим. От России всегда исходили военные действия — это исторический факт: Финляндия, Чехословакия, Сирия. Если будем помнить, не будет повторяться то же самое", — рассказал ветеран войны на Донбассе и член "Объединения добровольцев" Александр Онищук.

В конце акции активисты расклеили листовки на заборе у здания консульства с надписью: "Тогда они могли спасти хлеб, теперь нас спасет память".

Акция памяти жертв Голодомора возле консульства РФ

Консульство в субботу было закрыто, поэтому к митингующим никто не вышел. Мероприятие прошло мирно. За порядком следили около 30 полицейских.

Во Львове полсотни представителей "Объединения добровольцев" и "Всемирного Движения Патриотов Украины" пикетировали российское консульство в городе.

"Мы напоминаем, что в Голодоморе виновата именно Россия. Поэтому мы пришли к российскому консульству. В этот день важно вспомнить, помянуть тех людей, которые погибли во время Голодомора" — рассказал Сергей Небельський активист "Объединения добровольцев".

С российского консульства к участникам акции также никто не вышел. Мероприятие прошло мирно.

Акцию организовали представители "Объединения добровольцев" совместно с активистами "Всемирного движения патриотов Украины".

Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе.

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