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Глава Приватбанка попал в больницу: в сети появились тревожные данные

суббота, 23 ноября 2019, 23:53
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Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был экстренно госпитализирован после занятий в спортзале.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на LIGA.net.

“Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе”, - отметил пресс-секретарь Привата Олег Серга.

Он также опроверг диагноз “инфаркт”, о котором ранее сообщил депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

"У предправления Приватбанка Крумханзла в тренажерном зале случился инфаркт. Находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в общей палате на 6 коек. Он увлекался самурайским боем на мечах. И, как говорят мои источники, переусердствовал", - написал нардеп в Telegram.

Telegram

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в Университетскую клинику Эмори для проведения процедуры по снижению давления на мозг, вызванного субдуральной гематомой.

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